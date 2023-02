Vrees zangeres Karsu wordt werkelijkheid: tante overleden bij aardbeving

Op Instagram deelt Karsu een foto samen met haar tante. Ze schrijft daarbij in het Turks en het Engels: ‘Rust zacht mijn lieve tante. 💔 Rust zacht, mijn lieve tante. We houden van jou!!! Je engel is nog steeds een engel!’



Het hart van Karsu’s omvangrijke familie is gevestigd in Antakya, midden in het rampgebied. Ook haar oma - dik in de tachtig - lag onder het puin, maar overleefde de ramp.

Familieleden stuurden na de ramp beelden door uit het dorp Karsu - waar ze naar is vernoemd. Ze maakte daar diverse vakanties mee in het huis van haar grootouders van moeders kant. ,,Een prachtig huis van drie, vier verdiepingen dat er nu is verwoest. Ik ken het daar zo goed, kon zo aanwijzen bij welk muurtje ik altijd tikkertje speelde met mijn oma. Ik heb er zelf weliswaar nooit gewoond, maar voel me er ontzettend verbonden mee.’’



Karsu riep dinsdag al op om hulp. ,,Er is gewoon heel veel geld nodig. Ik heb net een dik kookboek geschreven met Turkse gerechten, dat ligt bij de drukker.” Het geld wat daarmee wordt opgehaald, gaat naar de noodhulp in Turkije.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: