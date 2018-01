Vriend Barbie wordt bij haar vandaan gehouden

Jordi maakt zich zorgen om zijn geliefde. ,,Ik wil haar graag zien. Ik ben gisteren naar het ziekenhuis gegaan, maar daar werd ik tegengehouden. Ik kan wel stennis schoppen, maar daar schiet ik niets mee op.’’ Omdat het niet lukt om contact te krijgen met Samantha (28), beter bekend als Barbie, heeft hij geen idee hoe het nu met haar gaat. ,,Ze is al die tijd nog niet online geweest op WhatsApp.’’

Stabiel

De Haagse realityster is vrijdagmorgen na een noodoproep per ambulance met spoed opgenomen in het HagaZiekenhuis in Den Haag. De situatie zou 'zeer ernstig' zijn, maar haar toestand is stabiel. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Het leven zou even te ingewikkeld zijn, liet Jordi - die sinds een aantal weken met Samantha samen is - vrijdag weten.

Via sociale media wordt de Haagse massaal een hart onder de riem gestoken. Samantha, die in 2010 haar doorbraak beleefde in Oh Oh Cherso en jaarlijks een kijkcijferkanon bleek als realityster, zat al langer niet lekker in haar vel. Ze voelde zich misbruikt door RTL en productiemaatschappij Warner Bros.

,,Zij hebben mijn leven laten ontsporen. Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een 'hysterische Barbie', dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een 'vrolijke Barbie' wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten kappen."

Gemanipuleerd

Samantha had spijt van haar laatste realitysoap Samantha & Michael Scheiden Ermee Uit. ,,Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat 90 procent in scène is gezet, of gemanipuleerd."

Privé ging ze door een diep dal. Ze scheidde van Michael, terwijl haar manager Jake Hampel ook zijn handen van haar aftrok. ,,Haar leven is in een vrije val terechtgekomen", stelt Hampel, die benadrukt momenteel 'vanaf de zijlijn' te spreken. ,,Haar ex woont in het buitenland en ik was er ook niet meer. Dus stond ze er - op eigen verzoek - zonder die twee stabiele factoren in haar leven helemaal alleen voor. Toen ik vertrok heb ik tegen Samantha's ouders gezegd dat ze iets van mental coaching nodig heeft. Naar mijn weten heeft ze die geestelijke hulp op eigen verzoek nooit gezocht en gekregen."