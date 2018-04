Vriend van hoogzwangere Khloé Kardashian uitgejouwd na nieuws over affaire

Trend: terug naar toen voor het hele gezin

7:03 Gameshows willen we, het liefst vóór en ook mét de hele familie. Want in tijden waarin Netflix een bom legt onder het traditionele tv kijken, is het van belang het complete gezin weer thuis voor de buis te krijgen. Zo klinkt het althans op de televisiebeurs MIP in het Franse Cannes.