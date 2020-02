Vriend van overleden presentatrice Flack kapot van verdriet: ‘Ik mis je zo erg’

Het bekende tv-gezicht werd gisteren gevonden in haar Londense appartement. Volgens een advocaat van de familie had ze zichzelf van het leven beroofd, zo wist BBC News te melden. Flack kwam de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws omdat ze werd vervolgd voor de vermeende mishandeling van haar vriend, model Lewis Burton (27). De twee waren, ondanks de rechtszaak waarin ze verwikkeld waren, nog wel een stelletje.



'Mijn hart is gebroken. We hadden iets heel speciaals', schrijft Burton vandaag bij een foto waarop hij met Flack te zien is. ‘Ik heb hier geen woorden voor. Ik heb zoveel pijn, ik mis je zo erg. Ik weet dat je je veilig bij mij voelde', valt er verder te lezen. Burton belooft de stem van Flack te zijn, nu zij er niet meer is. ‘Niets zal je terugbrengen, maar ik zal proberen je elke dag trots te maken.’



Caroline was een bekende naam in eigen land, bijvoorbeeld dankzij het presenteren van talentenjacht The X Factor in 2015. Een jaar eerder won ze het twaalfde seizoen van de populaire dansshow Strictly Come Dancing.



Heb je zelfmoordgedachten of maak je je zorgen over een ander? Bel 0900-0113 of kijk op 113.nl voor hulp.