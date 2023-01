Vrienden van Amstel Live: een avond die zijn weerga niet kent

Avengers-ac­teur Jeremy Renner deelt eerste video na zwaar ongeluk

Voor het eerst sinds zijn ongeluk op nieuwjaarsdag heeft Jeremy Renner bewegende beelden van zichzelf op Instagram gezet. De Amerikaanse acteur krijgt daarin een kleine ‘spa-behandeling’ op de intensive care. Te zien is hoe het haar van de 51-jarige Renner wordt gewassen. ,,Dit is mijn eerste douche in ongeveer een week tijd”, zegt een nog duidelijk verzwakte Renner in de video. ,,Smerig!”

5 januari