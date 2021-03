Vriendin Jan Dulles over overlijden dochtertje: ‘Ik dacht: dat komt wel goed’

3JS-zanger Jan Dulles (46) durfde het zware nieuws dat hun dochtertje Donna het niet had gered, nauwelijks aan zijn vriendin Caroline te vertellen. Het stel was vanavond openhartig tegen presentator Art Rooijakkers, die voor zijn programma Rooijakkers over de Vloer afreisde naar Volendam.

,,Het gaat, maar het gaat niet goed’’, aldus Dulles. Caroline en hij proberen zo goed en zo kwaad als het gaat het leven weer op te pakken. Waar Caroline tegenwoordig om alles moet huilen, kropt Jan zijn emoties juist op. ,,Ik ben gevormd met het idee dat vaders niet moeten huilen, vaders moeten altijd zorgen dat alles goed voelt. Dat doe ik nu dus ook, maar ik zou willen dat het anders was.’’

De eerste maanden met Donna waren een feestje. Grote broer James had eindelijk een zusje, die in eerste instantie kerngezond leek. Totdat het op een ochtend ineens volledig mis ging. Dulles: ,,We waren een beetje bezorgd om Donna, dus ik ging de dokter bellen.’’ De zanger zag aan alles dat het niet goed met haar ging, tilde haar op en legde haar in zijn armen. ,,Ik zag echt het leven uit haar trekken.’’ Op het moment dat de dokter met gierende banden naar het gezin reed, was Donna eigenlijk al overleden in de armen van de zanger. Vriendin Caroline wist nog van niets, omdat ze even bij de buren op bezoek was.

Besef

Binnen een kwartier stond het hele huis vol met ambulancepersoneel, in de hoop dat er nog een wonder zou gebeuren. ,,Ik dacht: dat komt nog wel goed, ze gaan haar wel redden’’, vulde Caroline vanavond aan. Jan realiseerde zich dat het niet meer goed zou komen, maar durfde dat niet aan haar te vertellen. Pas toen het stel in het ziekenhuis was, aan het bed van Donna zat en de dokter hoorde roepen dat de lichaamstemperatuur van het meisje naar 32,6 graden was gedaald, kwam het besef. ,,Ik rende weg, want toen had ik het pas echt door’’, vertelt ze geëmotioneerd.

Een scheurtje in haar middenrif bleek uiteindelijk de doodsoorzaak. ,,Dat hebben wij nooit geweten en ook niet kunnen ontdekken dat ze daar pijn of last van had’’, vertelde Dulles daar eerder over. ,,Ze mankeerde nooit wat, was juist heel gezond. Het was een sterke meid die altijd maar lachte. Blijkbaar is dat echt van het ene op het andere moment misgegaan.’’

Toekomst

Caroline hoopte altijd dat Jan vader van een dochter zou worden. ,,Niets is zo bijzonder als de band tussen een vader en een dochter’’, vertelt ze. Het overlijden van Donna heeft haar anders in het leven doen staan, zegt ze. ,,Ik maak me niet meer druk om kleine dingetjes, maar misschien komt dat wel weer terug. Caroline hoopt in de toekomst nog een kindje te krijgen. ,,Ik zeg nu gewoon: ik heb twee kinderen. Dus ik hoop dat dat er ooit drie worden.’’

Voor Dulles is muziek een enorme uitlaatklep. De ‘onbezorgde blijdschap’ van zoontje James is ‘een grote inspiratie’ voor zowel Jan als Caroline. Langzaam probeert het stel het normale leven weer op de rit te krijgen. Eerder vertelde Dulles al samen met zijn vriendin hulp van een psychiater te krijgen om het verdriet te verwerken.

Nummer

Bijna drie maanden na het overlijden kwam Jan Dulles met nieuwe muziek. Hoewel de Volendamse artiest aanvankelijk geen lied wilde uitbrengen over de heftige gebeurtenissen van de afgelopen maanden, kon hij uiteindelijk toch niet anders. Zo kwam het nummer Vreemde Leegte tot stand. ‘Ik kon natuurlijk nergens anders aan denken dan aan het lege, moedeloze gevoel dat Caroline en ik hadden’, liet hij op Instagram weten.