Vrijgezelle boer Theo geniet vijf jaar na Boer Zoekt Vrouw van zijn vrijheid

De 55-jarige Theo hoopte in het seizoen van 2014/2015 op een toekomst met Nancy, maar zij zag er uiteindelijk niets meer dan vriendschap in. Hij is nog altijd single, ontdekt Yvon Jaspers als ze hem opzoekt voor de vierde Boer Zoekt Vrouw Special die zondag wordt uitgezonden.

Toch is Theo gelukkig. Volgens de KRO-NCRV doet hij ‘alleen nog maar dingen die hij leuk vindt’ en helpt hij een boer in de buurt met zijn koeien. Ook helpt hij boeren uit de brand die een paar dagen weg willen. Zo liep hij zelfs een tijdje rond op de aardbeienkwekerij van boer Geert, die toen bij Geertje op Curaçao zat.

,,Mijn zin was er wat af’’, aldus Theo over zijn beslissing zijn bedrijf drie jaar geleden van de hand te doen. ,,Ik miste een beetje vrijheid. Ik heb altijd genoten van de koeien, van het werk. Maar ik wilde een keer weg, de sleutel omdraaien en niets hoeven te regelen. Ik heb het 35 jaar lang met veel plezier gedaan, maar ik miste wat.’’ Zo had Theo vrienden die op een zondag vroegen of hij even van de boerderij af kon. ,,Het altijd er moeten zijn, dat ging me tegenstaan.’’

Yvon brengt ook een bezoekje aan boer Jan, die te zien was in 2008. Hij is al 12 jaar gelukkig met Pauline, die in eerste instantie voor boer Gerard ging, maar tijdens de BZV-Afterparty voor Jan viel.