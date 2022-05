Vrooooom: Max’ Monaco in de strip

Wildebras

Op de achtergrond, beetje schetsmatig, maar direct herkenbaar: ‘Monte Carlo’, het casino waar zo’n beetje elke Bond-film opgenomen had kúnnen worden. In deze scène uit De strijd van de samoerai (1966) struint coureur Michel Vaillant in vrijetijds-kloffie over de boulevard met vrienden Bill Rix en Steve Warson (links). ,,Vaillant is een wat brave figuur en daarom is er in de verhalen natuurlijk ook een wildebras nodig: Warson. Warson lijkt qua rijstijl wel een beetje op de jonge Max en Vaillant wat meer op de berekenende Hamilton.’’ (Voor trivia-fans: het casino duikt natuurlijk daadwerkelijk op in Bonds Golden Eye en Never Say Never Again.)