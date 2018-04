Vrouw Andy van der Meijde laat wegens overgewicht maagballon plaatsen

Volgens Melisa, zo schrijft ze op Instagram, is ze flink aangekomen nadat ze 2,5 jaar geleden besloot te stoppen met roken. ,,Dat is me ook wel aan te zien. Ik ben heel blij dat ik gestopt ben met roken, alleen heeft dit er wel voor gezorgd dat ik inmiddels 15 kilo zwaarder ben geworden. Daarom heb ik besloten om vanaf ‪11 april‬ de strijd aan te gaan tegen deze kilo’s door middel van een maagballon.Ik hoop dat dit voor mij een extra steuntje in de rug zal zijn'', aldus Melisa die in 2014 trouwde met haar grote liefde Andy (38) Samen met hem heeft ze drie dochtertjes: Isabella, Purple en Dolce.

Een maagballon is een zachte siliconen ballon die tijdens een poliklinische ingreep via de mond en de slokdarm in de maag wordt geplaatst. Een operatie is niet nodig. De ballon geeft een verzadigd gevoel waardoor het gemakkelijker wordt om de voedselinname te beperken en een nieuw voedingspatroon aan te leren. Het ding is ontworpen om maximaal zes maanden in de maag te blijven zitten. Daarna tast maagzuur de maagballon zodanig aan dat deze stuk gaat. Het gemiddelde gewichtsverlies met hulp van een maagballon is circa vier kilo per week, afhankelijk hoe iemand zich aan de leefregels houdt.