Vrouw Arie Boomsma onthult geslacht van derde kindje

Billie Eilish hint op soundtrack van nieuwe Bond-film

15:38 Het speculeren over wie de zanger of zangeres van de nieuwe James Bond-theme wordt gaat onverminderd door. De nieuwste naam die aan het rijtje kandidaten is toegevoegd is Billie Eilish. Ingewijden vertelden aan Deadline al dat de zangeres de soundtrack zingt van No Time To Die. Zelf laat ze ook een en ander doorschemeren.