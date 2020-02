Vrouw Jamie Oliver wil een zesde kindje

De tv-kok werd een begrip in de keuken door zijn show The Naked Chef . Enkele maanden geleden werd echter bekend dat 22 van zijn 25 restaurants in Groot-Brittannië moesten gaan sluiten. Zijn vrouw Jools (45) was zijn steun en toeverlaat. In juni vieren ze nog een keer hun bruiloft om hun 20-jarige huwelijk te vieren. Tijdens de neerwaartse spiraal van zijn zaken was thuiskomen het 'beste medicijn'. Hij en zijn vrouw hebben samen vijf kinderen: Poppy Honey Rosie (17), Daisy Boo Pamela (16), Petal Blossom Rainbow (10), Buddy Bear Maurice (9) en River Rocket Blue Dallas (3). Zijn vrouw wil nog een zesde. ,,Kan iemand haar alsjeblieft aanspreken?" grapt Oliver. ,,Ik ben er klaar mee, maar goed, ik wil haar steunen."

De sterrenkok stopte de afgelopen maanden zelfs 15 miljoen pond van zijn eigen fortuin in de restaurants om ze draaiende te houden, maar niets werkte. ,,We hebben het goed gedaan acht jaar lang, en daarna vier jaar lang geworsteld," vertelt Oliver. "Nu is de pijn weg. Het langzaam weg druppelen van geld is gestopt. En nu is er een resultaat. Het is niet het resultaat wat ik wilde, maar nu gaan we verder.”