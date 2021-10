Vrouw overlijdt in VS bij incident met vuurwapen op filmset ‘Rust’ met Alec Baldwin

‘Twee individuen zijn gewond geraakt’, schrijft de politiekorpschef van Santa Fe in een verklaring. Een 42-jarige vrouw is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar zij enkele uren later aan haar verwondingen overleed. Een 42-jarige man is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens TMZ gaat het om de regisseur van de film die is geraakt, maar buiten levensgevaar is.