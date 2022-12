Vrouw vraagt rockzanger met bordje om haar ‘eerste zoen’, hij checkt haar ID en kust haar

Een fan van de Britse rockband The 1975 heeft leadzanger Matty Healy (33) tijdens een concert een opmerkelijk verzoek gedaan. De vrouw hield een bordje omhoog met de vraag of hij haar wellicht haar eerste zoen wilde geven. Video’s met zijn reactie zijn binnen korte tijd miljoenen keren bekeken.

,,Je hebt een bord gemaakt over zoenen’’, zegt Healy in de video op het TikTok-account van de fan zelf. Volgens haar profiel op Twitter heet ze Carmen Mattson. De artiest leest het bordje voor: ‘geef me mijn eerste kus’. ,,Serieus?’’ vraagt hij, waarna de vrouw hard ‘ja’ roept.

Op het bord stond volgens hem ook ‘ik ben 22’. ,,Dat is belangrijk’’, zegt Healy. ,,Ik doe het, honderd procent. Als je maar niet 16 bent ofzo!’’ roept hij, waarna de vrouw zegt dat ze haar identiteitsbewijs bij zich heeft. Ze geeft haar ID-kaart aan een beveiliger, die het aan de artiest overhandigt. Hij leest goed haar geboortedatum en bijt op het pasje om te verzekeren dat het geen nepkaart is.

Overtuigd van de echtheid loopt hij naar de vrouw toe en pakt hij haar gezicht beet. ,,Ben je er klaar voor?’’ vraagt Healy. ,,Ben je klaar? Dit is je eerste kus?’’ Als de vrouw drie keer ‘ja’ heeft gezegd, kust hij haar twee keer op de mond. ,,Oh mijn god’’, kan de fan daarna alleen maar uitbrengen.



Mattson deelde de video zelf op TikTok, waar hij binnen drie dagen 938.000 likes en 3,8 miljoen views verzamelde. Na het concert liet de vrouw op Twitter weten hoe blij ze was. ‘Ik kan niet geloven dat Matty Healy me heeft gezoend’, schreef ze. ‘Hij gaf me twee zoenen, geen man kan zich ooit met hem meten.’

Het verzoek van de vrouw komt niet helemaal uit de lucht vallen, want zanger Healy zoent wel vaker fans tijdens concerten. Dat deden collega’s als Robbie Williams in het verleden ook. Maar Healy doet meer opvallende dingen: onlangs kwam hij in het nieuws omdat hij op het podium een stuk rauw vlees leek te eten, ook liet hij op de bühne een tatoeage zetten.

De Britse band The 1975 is in eigen land erg populair; alle vijf de albums van de groep kwamen op 1 in de platenlijst. In Nederland is het succes bescheiden, maar ook in Australië en Amerika doet de groep goede zaken.

