VRT schrapt nog meer afleveringen F.C. De Kampioenen

update Verenigd Koninkrijk organi­seert Eurovisie Songfesti­val 2023

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in het Verenigd Koninkrijk. Dat is zojuist bevestigd door The European Broadcasting Union, de organisatie achter het liedjesspektakel. Eigenlijk zou de winnaar van dit jaar, Oekraïne, het evenement organiseren, maar dat kan niet vanwege de oorlog in het land.

25 juli