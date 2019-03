Waarom 2019 nu al een rotjaar is voor de Kardashian-Jenners

Het begon allemaal vlak na Valentijn. Khloé Kardashian (34), de jongste zus van Kim, had de dag van de liefde net doorgebracht met haar vriend, basketballer Tristan Thompson, en hun tien maanden oude dochtertje True. De 27-jarige Tristan was er speciaal voor naar Los Angeles gevlogen, meldde het doorgaans goed ingevoerde TMZ.



In dezelfde week stond bij Tristan een huisfeest op de planning. Daar was hij opnieuw in een romantische bui. Maar niet met Khloé. Volgens lokale media papte hij aan met het 21-jarige model Jordyn Woods; de twee konden niet van elkaar afblijven en zouden veelvuldig hebben gezoend.



Toen Khloé dat hoorde, was de maat vol. Het was immers niet de eerste keer dat de NBA-speler was vreemdgegaan. Vorig jaar verschenen beelden waarop te zien was hoe Tristan het heel leuk had met andere vrouwen, nota bene terwijl Khloé op het punt stond te bevallen.



De realityster ging naar verluidt ‘door het lint’, maar gaf Tristan vanwege hun kindje toch nog een kans. Die heeft hij nu verspeeld; Khloé verbrak de relatie en sprak tegenover haar 88 miljoen Instagram-volgers cryptisch van ‘verraad’.

Consternatie bij Kylie

Het is de vraag of Khloé het daarmee had over Tristan of over zijn scharrel Jordyn. Zij was namelijk al jaren de beste vriendin van Khloés halfzusje Kylie Jenner (21). Het model was praktisch onderdeel van de befaamde familie en woonde zelfs bij Jenner in. De verscheurde Kylie wist naar verluidt niet wat ze met de situatie aan moest, maar wees haar maatje uiteindelijk de deur.



Gelukkig had ze haar rappende vriend Travis Scott nog, met wie ze een jaar geleden in het diepste geheim dochtertje Stormi kreeg. Maar de cosmetica-onderneemster en aankomend jongste miljardair ter wereld kreeg volgens TMZ deze week knallende ruzie met haar vriend, omdat ze zeker wist dat ook hij was vreemdgegaan.



Scott zegde meteen een concert af, officieel omdat hij ziek was. Zijn management houdt vol dat hij absoluut niet aan andere vrouwen heeft gezeten.



Ondanks alle commotie keten de KarJenners wel gewoon door:

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@khloekardashian) op 28 Feb 2019 om 6:42 PST

Nooit meer samenwerken

Met Jordyn Woods gaat het inmiddels ook niet best. Ze woont volgens lokale media weer bij haar moeder en moet het voortaan vermoedelijk doen met aanzienlijk minder geld. Hoewel insiders vermoeden dat Kylie haar ooit wel zal vergeven, zou de rest van de familie niets meer met haar te maken willen hebben.



Dat betekent ook dat het model nooit meer met de KarJenners zal werken, terwijl ze een make-uplijn had met Kylie en jeans aanprees voor Khloés modemerk Good American. De foto’s van Jordyn zijn nu al nergens meer te bekennen op Khloés site.



Jordyn is later vandaag overigens te gast in de Facebook-talkshow van Jada Pinkett Smith. Daar zegt ze volgens TMZ dat ze veel spijt heeft van haar daden.