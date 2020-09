Waarom doet Jochem Myjer, altijd moe, dit zichzelf nog aan?

interview ‘Acteurs overschat­ten hun eigen inbreng altijd enorm, de regisséur is de baas’

27 september Jarenlang was Barbara Sukowa (70) een boegbeeld van de Duitse cinema. Vooral haar films met regisseur Rainer Werner Fassbinder trokken de aandacht. Hoewel zij al 28 jaar in New York woont, maakt ze nog altijd imposante Europese films, zoals Deux over twee oudere lesbische vrouwen en hun verboden liefde.