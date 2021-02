Waarom slaat Big Brother niet aan? 'Veel dezelfde nikszeggende types’

In 1999 werden twaalf personen opgesloten in een huis en dag en nacht met camera’s gevolgd. Via online livestreaming en dagelijks op televisie (Veronica) konden kijkers de ontwikkelingen volgen. Het idee van John de Mol en Paul Römer werd een hit: de uitzendingen trokken in het eerste jaar gemiddeld zo’n 1,5 miljoen kijkers, er volgden nog vijf reeksen en het programma was in 62 landen te zien. In 2006 kwam de hitserie in Nederland aan een eind, maar na jaren van afwezigheid werd in juni bekend dat Big Brother een comeback zou maken op televisie.



Hoe anders is het succes dat de serie in de jaren 90 beleefde nu? De terugkeer van het reallifeprogramma schiep hoge verwachtingen in tv-land en bij de kijkers thuis, maar in de praktijk blijkt Big Brother bij lange na niet aan die verwachtingen te voldoen. De aftrap van de show scoorde weliswaar 1,3 miljoen toeschouwers; de eerste, echte reguliere aflevering wist slechts 558.000 van dat aantal kijkers vast te houden. Het eerste weekgemiddelde kwam, dankzij de hoge cijfers van de start van de serie dus, uit op ruim 635.000 kijkers. Inmiddels lopen ook die cijfers langzaam terug.