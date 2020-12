Waarom Thomas Acda als kerstman met magisch poeder irritatie opwekt

VIDEO Transman­nen Bappie en Jason willen stigma rondom transgen­ders wegnemen met eerlijke serie

11 december ‘Wanneer wist je dat je in het verkeerde lichaam geboren bent? Hoe reageerde je omgeving op je transitie? Hoe vertel je aan je date dat je transgender bent?’ Allerlei vragen waar transmannen Bappie en Jason dagelijks mee te maken krijgen. En dus besloten de heren de serie Transmannen, die vanaf vandaag te zien is op deze site, te maken waarin ze prangende vragen van kijkers beantwoorden. ,,We willen mensen op hun gemak stellen, het stigma rondom transgenders wegnemen en handvatten bieden voor mensen die nog met zichzelf in de knoop zitten.”