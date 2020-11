Waarom we (bijna) allemaal dol zijn op roddels over BN’ers

Niet alleen over BN’ers wordt geroddeld. Ook je collega’s, buren en familie komen aan de beurt. En dat is niet zonder reden. Roddelen heeft namelijk een belangrijke functie en die is volgens psycholoog Andreas Wismeijer (Tilburg University) terug te leiden naar de evolutie. Vroeger, toen we nog op de steppe leefden, was je in je eentje weinig waard. ,,Je moest samen jagen, je samen beschermen tegen roofdieren en je natuurlijk samen voortplanten.’’