Waarom we nooit meer zo’n jong meisje van 11 zien op het Songfestival

17 februari De concurrentiestrijd in streamingland verhardt. Vanaf 23 februari voegt Disney+ onder het nieuwe label Star een vrachtlading aan films en series aan zijn bibliotheek toe. Het gevolg is wel dat het maandbedrag wordt verhoogd van 6,99 naar 8,99 euro. ,,Dat is nog altijd voordeliger dan de andere partijen”, stelt Disney’s Country Manager Marco de Ruiter. ,,Wij zijn by far de beste deal in deze markt.”