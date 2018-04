Waldemar Torenstra in All You Need is Love-film

'Vriend hoogzwangere Khloe Kardashian gaat vreemd'

8:34 De Amerikaanse showbizzmedia zijn in rep en roer, want volgens hen is Tristan Thompson, de vriend van de hoogzwangere Khloé Kardashian (33), afgelopen weekend vreemdgegaan. Thompson werd in New York gezien met 'een mysterieuze dame', terwijl de realityster in hun huis in Cleveland was.