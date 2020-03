Walid Benmbarek: Mocro Maffia 2 wordt nóg harder

Allereerst: de opnames zijn al een tijdje achter de rug. Wat doet een acteur in deze tijden van de coronacrisis?

,,Ik heb jaren geleden een bewuste keuze gemaakt om niet afhankelijk te zijn van het acteren. Ik was wel klaar met typecasting en kleine rolletjes. Samen met een compagnon heb ik een afbouwbedrijf opgezet. Gespecialiseerd grote projecten. Alles stukadoren, behangen. We hebben nu zo’n vijftig, zestig man lopen, eigen personeel en zzp’ers. Voorlopig hebben we nog geen last van de crisis, al worden er wel maatregelen genomen.’’



En acteren?

,,Het voordeel van een eigen bedrijf is dat ik niet alle rollen hoeft aan te nemen om maar aan de bak te blijven. Acteren is mijn grote passie. Dat hoef ik dus niet voor het geld te doen, maar als het mij uitkomt. En er toffe projecten voorbij komen.’’



Zoals Mocro Maffia dat door de coronacrisis naar voren is gehaald..

,,Klopt, er was zoveel vraag naar, zeker in deze moeilijke tijden. Veel mensen zitten thuis. Er is met man en macht keihard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Geweldig dat dat is gelukt.’’



Die vraag was niet gek toch? De serie sloeg anderhalf jaar geleden in als een bom…

,,Ja, we hadden toen wel verwacht dat het iets teweeg zou brengen, maar zo extreem ook weer niet. Een droomscenario. Van een directeuren tot agenten, jong, oud, welke afkomst of kleur dan ook, we kregen het gevoel dat iedereen de serie had gezien.’’



Hoe is die populariteit te verklaren?

,,Ten eerste de naam. Mocro Maffia was de laatste jaren veel aanwezig. Die triggert. En mensen zijn altijd geïnteresseerd geweest in crime en een kijkje in de onderwereld. Kijk naar Gomorra, Narcos, Scarface, in Nederland Penoza.’’