Warner Bros kondigt nieuwe Harry Potter-serie aan

De serie zal in de toekomst te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner. In de nieuwe serie zullen andere acteurs te zien zijn dan in de succesvolle filmreeks. Elk seizoen van de serie zal één boek uit de reeks beslaan. Het is de bedoeling dat de serie Harry Potter tien jaar lang gaat lopen op MAX.

Volgens schrijver J.K. Rowling zal de nieuwe bewerking van haar reeks ‘een mate van diepte en gedetailleerdheid brengen die alleen mogelijk is in een langlopende tv-serie’.

De boeken van Harry Potter zijn al verfilmd. De eerste Harry Potter-film verscheen in 2001. De reeks werd in 2011 afgesloten met Harry Potter en de Relieken van de Dood deel 2. Het is na Marvel en Star Wars de meest succesvolle filmreeks uit de geschiedenis.

De acht films brachten wereldwijd 10 miljard dollar op. In Nederland kochten meer dan 12 miljoen bezoekers een bioscoopkaartje.

