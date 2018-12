Was dit de meest gênante afwijzing ooit in First Dates?

Ongeïnteresseerd

De introverte Sjef, leraar in het speciaal onderwijs, kwam later dan Roy uit de kast en bleek amper ervaring te hebben met gelijkgestemde heren. ,,Ik ben nog vrijgezel, omdat ik veel tijd besteed aan het verenigingsleven. Verder heb ik geen echte relaties meer gehad sinds ik erachter kwam op mannen te vallen.” Sjef gaf zich op voor First Dates om eens te kijken hoe een blinddate in zijn geval zou uitpakken. Fataal, zo bleek korte tijd later.

Een volstrekt ongeïnteresseerde automonteur Roy typeerde Sjef na de kansloze date als ‘mogelijk moederskindje dat waarschijnlijk te beschermd is opgevoed’. Sjef op zijn beurt zag wel wat in Roy. ,,Leuke jongen om te zien. Ik heb een gezellige avond met hem gehad en ook nog lekker gegeten.” En even later rechtstreeks tegen Roy: ,,Ik zou je best weer willen zien om een stukje van ons leven te delen, maar (hoopvol kijkend naar Roy) dan zonder liefdesverhaal.” Maar tot grote hilariteit van kijkers piekerde Roy - die de verliefde blikken van Sjef vakkundig ontweek tijdens het etentje - daar niet over. Zijn eindoordeel over de Geldropse docent: ,,Ik heb vrienden genoeg en heb er niet nog eentje nodig.”