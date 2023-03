Wat Caroline van der Plas met drie talkshowbezoeken niet voor elkaar kreeg, lukte Op1 wel

vrouwendag Famke Louise: ‘Toen ik mijn ex verliet, klopte mijn hart in mijn keel’

Jij bent de baas over je eigen leven en niemand anders. Dat motto deelt zangeres/model Famke Louise - met tatoeage ‘Boss’ op haar wijsvinger - het liefst met de meiden van opvanghuis Fier. ,,Als ik geweten had dat zo’n plek bestond, was ik misschien wel veel eerder bij die vriend weggegaan.”