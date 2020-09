Wat een verademing: Renze en Fidan zonder autocue

Ik vermoed dat Mart Smeets even verrast opveerde toen hij maandagavond de eerste minuten van De Vooravond, de langverwachte opvolger van DWDD, zag. Want het kan dus wél, ook in 2020. Jonge presentatoren die ontspannen – nou ja, ze waren een tikkeltje ADHD’erig van de zenuwen– een talkshow openden zonder die eeuwige autocue. Die gewoon voor de vuist weg babbelden, tegen elkaar én tegen de kijker. En dat bleven Renze Klamer en Fidan Ekiz de hele uitzending doen, ook toen ze eenmaal samen aan de punt van de druppelvormige tafel zaten.



Dat was een verademing. Elke nieuwbakken talkshowpresentator zit tegenwoordig maar aan die autocue vastgeklonken, terwijl minstens de helft het talent ontbeert om de tekst op natuurlijke wijze uit zijn mond te laten komen en daardoor tijdens het lezen steeds wanhopiger gaat kijken.



Zo waren er meer vastgeroeste tv-wetten waar Fidan en Renze mee braken. De Vooravond is de eerste talkshow in lange tijd zonder de onvermijdelijke lollige internetfilmpjes. Er was een korte trailer van het nieuws van de dag aan het begin van de uitzending en daar bleef het bij. Eén traditie hielden ze wel een ere: ook zij hadden een totaal niet grappige cabaretier weten te strikken, ene Ruud Smulders, die naadloos in het rijtje Soundos El Ahmadi (DWDD) en Martijn Kardol (RTL Late Night met Twan Huys) past.