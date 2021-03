Wat heeft Katja de afgelopen tien jaar gedaan op tv, behalve Memories om zeep geholpen?

Wellicht is het u in de hausse aan tv-nieuwtjes ontgaan, maar Katja Schuurman keert terug als presentatrice bij de NPO. Na drie schitterende jaren bij RTL – google gerust welke pareltjes ze daar gemaakt heeft, ik was ze ook alweer vergeten – krijgt ze nu onderdak bij PowNed. Voor een panelquiz met grappenmaker Martijn Koning, de tekstschrijver van GroenLinks. Je gaat soms denken dat er maar een of twee cabaretiers zijn in dit land, waar omroepen uit kunnen kiezen als ze er eentje nodig hebben. Kan Najib niet, dan bellen we Martijn. Of gewoon allebei tegelijk.