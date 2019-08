Wat is er gebeurd met Raj uit The Big Bang Theory? Acteur al maanden nergens meer gezien

Waar is Kunal Nayyar (38), die in de populaire sitcom The Big Bang Theory in de huid kroop van Rajesh? Via zijn sociale media wordt de de Brits/Indiase acteur overspoeld met vragen van ongeruste kijkers en fans. Nayyar liet in juni nog weten dat hij even uit de spotlights zou verdwijnen, maar intussen gaf hij geen enkel teken meer van leven. Wat is er aan de hand?

Het was 11 juni, toen Kunal Nayyar met een lang bericht aankondigde dat hij na het einde van de razend populaire sitcom een ​​langverwachte pauze zou nemen van sociale media. ,,Hallo vanuit het Zuiden van Frankrijk”, schreef hij toen. ,,Nu ik aan mijn vakantie begin, neem ik een tijdje een pauze van sociale media. (Ik blijf misschien nog een dag of twee plakken, want jullie reacties doen mij glimlachen) Voor ik vertrek, wil ik jullie dit meegeven: Ik dacht altijd dat het tegenovergestelde van angst moed was. Maar ik realiseerde me dat het tegenovergestelde van angst eigenlijk liefde is. Liefde is het tegenovergestelde van angst.”

,,Dus als je je angstig of paniekerig of bang voelt, concentreer je dan gewoon op de meest liefdevolle, medelevende en empathische mens die in je leeft”, ging hij verder. ,,Als je vandaag naar een vreemde kijkt, lach dan eens, doe de deur open voor iemand, help een vriend of geliefde in nood. Wanneer je de belichaming van liefde wordt, wanneer je echt de liefde zélf wordt, dan kan angst niet langer bestaan. Dit beloof ik je. Met heel mijn hart. Tot ziens voor nu. #namaste”

Ongeduldig

De volgers van Nayyar worden inmiddels steeds ongeduldiger en smeken om zijn terugkeer. ,,Kom alsjeblieft terug, ik mis je enorm”, klinkt het in de comments. Of ook: ,,Ik hoop echt dat alles goed met je gaat. Waar je ook bent, ik stuur je veel liefde” en ,,Hey Kunal, wat scheelt er? Hopelijk geniet je van je welverdiende vakantie. Ik ben zo trots op jou.”

Vraag is dus: wat is er gebeurd met Nayyar? En zal hij wel ooit gehoor geven aan de smeekbedes van zijn volgers? Die kans lijkt klein. Na de opnames van de laatste aflevering van The Big Bang Theory liet de acteur al weten dat hij klaar was voor het volgende hoofdstuk in zijn leven. ,,Ik heb rust nodig, hoe hard ik het ook ga missen om mijn personage te spelen”, zei hij toen. ,,Ik ben klaar om verder te gaan met andere dingen.”

Terug naar huis

Kunal is alvast financieel in staat om die rust te nemen: tijdens de opnames van The Big Bang Theory verdiende hij zo’n 40 miljoen euro. Met dat geld reist hij nu de wereld rond. Vermoedelijk verblijft Nayyar op dit moment in India, waar zijn ouders en het merendeel van zijn familie woont. ,,Ik heb het land verlaten toen ik 18 was”, aldus Nayyar eerder. “Dus voor mij is het belangrijk om naar huis te gaan en tijd door te brengen met mijn moeder en vader. Dat is op dit moment voor mij het meeste van belang.”