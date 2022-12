Wat staat een likje gel de koning toch goed

Harvey Weinstein ook in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrach­ting

Harvey Weinstein is maandag door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan verkrachting. De voormalige filmproducent werd in 2020 in New York ook al veroordeeld wegens aanranding en verkrachting. Daarvoor zit hij een gevangenisstraf uit van 23 jaar.

20 december