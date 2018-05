Waylon alleen op het podium tijdens vlaggenparade

Eerste reacties op Solo: A Star Wars Story gematigd positief

13:47 Solo: A Star Wars Story, over het iconische Star Wars-personage Han Solo, komt wat stroef uit de startblokken maar is uiteindelijk een vrolijke achtbaanrit. Zo luidt het oordeel van de meeste Amerikaanse critici die de première van de nieuwe Disney-blockbuster donderdagavond in Los Angeles bijwoonden.