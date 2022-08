Waylon deelt eindelijk weer gezinskiekje, Stefania danst door Griekse straten

Verbijste­ring bij Adriaan van Dis om aanslag op Rushdie: 'Toch nog een gek die 3 miljoen wil’

De aanslag op het leven van topschrijver Salman Rushdie is bij Adriaan van Dis (75) als een mokerslag aangekomen. De Nederlandse schrijver was in de jaren 90 voorzitter van Rushdie Defence Committee Nederland en heeft Rushdie meermaals ontmoet. ,,Er blijkt toch nog een gek rond te lopen die even 3 miljoen dollar wil vangen”, verzucht Van Dis in gesprek met deze site.

