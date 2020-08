Waylon deelt ontbloot bovenlijf: body positivity, ook voor mannen

Nadat Miljuschka Witzenhausen al een aantal malen eerlijke foto's deelde van haar lichaam op Instagram, waarop af en toe een vetrol of wat striae te zien was, volgde onlangs Linda de Mol. Zij baalde ervan dat ze eigenlijk nooit op vakantiekiekjes stond, omdat ze zich niet prettig voelt in badkleding. Om die reden poseerde ze in zwemkledij op de cover van haar eigen blad. Met veel positieve reacties tot gevolg.



Nu sluit ook Waylon zich aan bij die beweging, maar dan voor mannen. Op Instagram deelt hij een foto vanuit zijn badkamer met ontbloot bovenlichaam. ‘40 jaar, nooit intensief gesport, alle drugs gebruikt, heel veel gedronken, nog meer gegeten en inmiddels te lui om voor een sixpack te gaan', schrijft hij erbij.



Hij geeft aan het niet erg te vinden, dat hij geleefd heeft en nooit meer een sixpack zal krijgen. ‘Baal ik af en toe als ik in de spiegel kijk? Ja hoor!’ Toch is hij tevreden met zichzelf. ‘Kan ik 20 keer opdrukken? Nee! Kan ik 75 kilo bankdrukken? Nee! Kan ik een liedje voor je zingen? Als geen ander! M’n hoofd is sterker dan m’n lichaam en daarom kan ik alles wat ik wil.’



Zijn vriendin Bibi Breijman, met wie Waylon dochtertje Teddy heeft, is in ieder geval blij met het lichaam van haar vriend. ‘1. Hoe meer buik, hoe dieper de navel. 2. Hoe meer buik, hoe beter je buikdans act! Kortom, hoe meer buik hoe beter ❤️’, schrijft ze in een reactie.