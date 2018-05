Waylon in race voor Gouden Notekraker

Arjen Robben 'verandert' voor even in Johan Cruijff

10:00 Arjen Robben zal voor even in Johan Cruijff veranderen. De voetballer van Bayern München heeft zijn medewerking toegezegd om op 29 mei te transformeren in een levend standbeeld van Cruijff. Dat gebeurt in het kader van de KWF Kankerbestrijding.