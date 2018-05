Waylon vindt uitschakeling België onterecht

Waylon is donderdag aan de beurt als de tweede halve finale op het programma staat. Sennek, de artiestennaam van Laura Groeseneken, was vooraf door de meeste kenners wel een finaleplaats toegedicht, maar stelde in de halve eindstrijd volgens velen teleur. Door de uitschakeling is België er voor het eerst sinds 2014 niet bij in de finale. De afgelopen drie jaar scoorden onze zuiderburen nog top 10-noteringen met achtereenvolgend Loïc Nottet, Laura Tesoro en Blanche.



Ierland, Oostenrijk, Estland, Cyprus, Litouwen, Israël, Tsjechië, Bulgarije, Albanië en Finland plaatsten zich dinsdag wel voor de finale. Onder luid gejuich werden ze dinsdagavond onthaald in het perscentrum in Lissabon. Direct na afloop van de eerste halve finale kwamen de tien best gewaardeerde acts van de avond samen voor een persconferentie en de verdeling van de plaatsen in de eerste of tweede helft van de eindstrijd.