Waylon wil dat podium in Lissabon wordt verstevigd

,,Want het podium waar ik op stond is een kleine verhoging. Die is hol van binnen. En als ik met mijn laarzen daar op tik, dan hoor je dat door mijn microfoon en oortjes heen. Dat moet gemaakt worden", zegt Waylon op Radio 538. Verder ging de eerste repetitie volgens hem volgens verwachting. ,,Een beetje wennen, een beetje kijken, aftasten, alles een beetje opmeten en vooral letten op de dingen die je niet bevallen." Waylon zegt nog veel zelfvertrouwen te hebben. ,,Dat is nog exact hetzelfde. Er worden een hoop dingen gezegd over een repetitie die gezien is van acht seconden van beeld uit de zaal. Ik las zelfs in de Telegraaf dat ik als een blanke landsheer op het podium stond. Degene die dat schrijft, moet zich echt de ogen uit de fakking kop schamen, dat is het laatste waar ik aan denk. En dan ben ik bij de bookmakers gezakt, daar maak ik me nog helemaal niet zo heel erg druk om. Maar je hebt het eindresultaat nog niet gezien weet je wel, dus wacht nog heel even af."

Dansen

Kritiek op de dansers deelt de artiest niet. ,,Wat het mooie aan dit ding is, is werelden verbinden. Deze jongens zijn urban streetdancers en zijn gespecialiseerd in krumping, hun dansstijl. Het is een beetje het buitenbeentje van de dans. Het is geen vaste choreografie, het is een beetje wat je voelt op dat moment. De dansstijl die wordt de outlaw of dance genoemd, het buitenbeentje van de dans."



,,Het wordt tijd om te kijken met je ogen en te luisteren met je oren en dat doen de meeste mensen niet. En probeer eens wat verder te kijken dan je gewend bent. Ik hoor iedereen zeggen: Waarom sta je daar niet met een rockband? Omdat iedereen dat doet." Bovendien mogen muzikanten bij het Eurovisiesongfestival niet live spelen. Waylon: ,,Ik vind het respectloos naar mijn muzikanten om ze een gitaar om te hangen waar niet eens een plug in zit. Ik heb geprobeerd er iets van te maken wat een serieuze act is en geen poppenkast of kermis."



Zaterdag is Waylons tweede repetitie voor de halve finale op donderdag 10 mei.