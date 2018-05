Waylon zingt songfestivalnummer in duet met Dionne Slagter

,,Outlaw In 'Em van Waylon is eigenlijk een solo, maar samen met Dionne weet hij het om te toveren tot een krachtig duet", zegt een woordvoerder van de zender. Naast YouTuber Dionne Slagter staan BNR-presentator Jörgen Raymann, acteur Leo Alkemade en FunX-dj en presentatrice Eva Cleven in de finale.



Eva zingt met gastartiest Tino Martin het nummer Wereld Zonder Jou van Trijntje Oosterhuis en Marco Borsato. Leo en zijn goede vriend Guus Meeuwis zingen samen Tranen Gelachen en Jörgen vertolkt samen met The BlueBirds zijn eigen versie van Ring Of Fire.



De finale van It Takes 2 is al opgenomen. Waylon is momenteel in Lissabon om zich voor te bereiden op de halve finale van het Eurovisiesongfestival.