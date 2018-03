'We hebben de chemie weer gevonden'

Samen met Urbanowicz was Smith verantwoordelijk voor alle composities op de eerste drie albums van de groep. Nog altijd zijn songs als Smokers Outside Hospital Doors, An End has a Start en Racing Rats festivalfavorieten. De kenmerkende donkere gitaarriffs worden nu gespeeld door Justin Lockey (38), die Smith deze regenachtige middag flankeert. ,,Het voelt alsof het nooit anders was’’, zegt Lockey over zijn lidmaatschap. ,,Ik heb me geen moment een karaoke-gitarist gevoeld. De band is al snel een soort familie voor me geworden.’’



Smith noemt de interne wisseling het moeilijkste moment uit zijn loopbaan. ,,Chris vertrok een paar weken voor ons grootste optreden ooit, als headliner op festival Rock Werchter. Ik probeerde mezelf gerust te stellen, maar maakte me juist overal zorgen om. Zou ons publiek zo’n vervanging wel accepteren? Toetsenist Elliot Williams was er ook nog eens bijgekomen. En dan hadden we ook nog nieuwe nummers te spelen. Ik kreeg er paniekaanvallen van. Onterecht zo bleek. Het publiek sloot ons meteen weer in de armen.’’



Toch had de band op plaat nog enige moeite de juiste afstemming te vinden. Pas nu met Violencek het derde album dat in de nieuwe samenstelling verschijnt, heeft Editors volgens Smith zijn vorm gevonden. ,,In de maanden voor het vertrek van Chris zaten we artistiek op dood spoor. Daarna hebben we met The Weight of Your Love een back to basics-album gemaakt. In Dream uit 2015 was al gedurfder en nu hebben we ons zelf echt toegestaan de ideeën die uit onze nieuwe chemie oplevert na te jagen. We zijn zo echt een andere band geworden.’’



De thema’s waarover Smith schrijft en zingt zijn tegelijk nauwelijks veranderd. ,,Het is nog steeds heel veel doffe ellende’’, vat hij met een stralende lach samen. De gewelddadige titel van het nieuwste werk weerspiegelt volgens Smith de huidige staat van de globe. ,,We worden deze dagen gebombardeerd met de ellende en haat die over de wereld waaien. Dat is misschien altijd zo geweest, maar in deze multimediatijd is verstoppen bijna onmogelijk. Misschien voelden mijn ouders hetzelfde toen ik in de Koude Oorlog werd geboren, maar ik vertel mijn kinderen (Smith en radiodeejay Edith Bowman hebben twee zoons van 10 en 5, red.) het liefst zo min mogelijk. De televisie met de nieuwsuitzendingen blijft uit. Ik help die twee liever met hun huiswerk of speel een potje voetbal.’’