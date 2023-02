Wederom ‘zwembaddrama’ Married at first sight: ‘Remco zoekt een sportvrouw’

Remco (49) liet vorige week al blijken dat hij twijfels bij zijn match had. Dat was vanavond nog niet anders. ,,Er was iets wat op mijn hart zat. Wat niet uitgesproken was. Ook niet tijdens het bezoek van Patrick”, concludeerde hij voor de camera, doelende op gedragsbioloog Patrick van Veen, expert uit het MAFS-team.

In het zwembad greep de kandidaat zijn kans. ,,Ik ben bij haar gaan zitten omdat ik het erover wilde hebben.” Paula (48), die wat ronddobberde in een zwarte bikini, voelde de bui al hangen. ,,Hij was gespannen, het ging niet helemaal lekker. Hij vertelde dat hij had gefietst, je zag dat hij uitgerust was. Daarna zei hij eigenlijk: Je bent mijn match niet. We levelen niet.’' Patrick is op zoek naar ‘een sportvrouw’. Een probleem, want Paula komt niet verder dan suppen of een beetje skeeleren. ,,Hij is een beetje boos op de wetenschap, want hij had een sportvrouw verwacht.’’