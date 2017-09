Weduwe Chester Bennington toont laatste beelden van zanger en gezin

Ed Nijpels dreigt met rechtszaak:'Dit kan hele publieke bestel overhoop gooien'

18:59 Alle omroepen kijken reikhalzend uit naar de beslissing van de Raad van bestuur van de NPO over de rel die is ontstaan rond het AVROTROS-programma De Nieuwsshow. Zoals bekend stappen presentatoren Peter de Bie en Mieke van der Weij over naar Omroep MAX dat vanaf 1 januari in dezelfde uren eenzelfde soort programma wil maken.