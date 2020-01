Weduwe Kobe Bryant laat voor het eerst van zich horen en deelt hartverscheurende foto

Op de foto is Kobe met dochter Gianna te zien, tijdens een NBA All Star-wedstrijd in 2016.

Basketballegende Kobe Bryant (41) en zijn dochter kwamen afgelopen zaterdag om het leven bij een helikoptercrash in Los Angeles. Zeven andere inzittenden overleefden het ongeluk ook niet.

Vanessa Bryant heeft nog altijd niet officieel gereageerd op de dood van haar man en dochter, maar ze zou ‘compleet verwoest’ zijn door het overlijden, meldden ingewijden aan het Amerikaanse blad People.

,,Ze kan geen zin afmaken zonder te huilen, maar ze doet hard haar best om sterk te blijven voor haar drie andere dochters. Zij moet nu de sterkste zijn”, zegt een bron.

De hele sport- en entertainmentwereld reageerde de afgelopen dagen in shock op het nieuws dat een van de beste basketballers aller tijden er niet meer is. Bryant was ook in Hollywood een graag geziene gast.

