Weer moet Liam Hemsworth het ontgelden in een clip van zijn ex Miley Cyrus: dit zijn de hints

met videoFans van Miley Cyrus én muziekkenners zijn als detectives in haar nieuwste videoclip gedoken. De sterzangeres bracht dinsdag Jaded uit, waarin ze zingt over spijt van een vorige relatie. De clip zou tal van referenties bevatten naar haar ex-man, acteur Liam Hemsworth. Het is niet voor het eerst dat ze haar muziek gebruikt om met hem af te rekenen.

Cyrus zingt in het lied - waarvan de clip zestien uur na de release 1,5 miljoen keer is bekeken op YouTube - over een relatie waarvan de problemen werden genegeerd. Maar in tegenstelling tot de tekst van het nummer heeft de zangeres eigenlijk helemaal niet zo’n spijt, concludeert het gezaghebbende muziektijdschrift Rolling Stone vanwege de clip.

I’m sorry that you’re jaded

(sorry dat je bent afgestompt) I could’ve take you places

(ik had je mee op sleeptouw kunnen nemen) You’re lonely now and I hate it

(je bent nu eenzaam en dat haat ik)

Want in de video laat de zangeres allerminst zien dat ze geeft om de gevoelens van deze ex, terwijl ze de teksten zingt. Sterker nog, zo nu en dan verschijnt er een grote glimlach op haar gezicht als ze zingt dat hij eenzaam is. ‘Ze is de koningin van de schaduw op iemand werpen’, gniffelt een fan op Twitter.

Op andere beelden dartelt ze zorgeloos (en topless) op haar bed of in een gouden badpak op de rand van een prachtig zwembad, terwijl ze zingt: We went to hell but we never came back (we gingen naar de hel maar we kwamen nooit terug). ‘En ze maakt één ding duidelijk: ze is nu beter af’, schrijft Rolling Stone.

Allemaal hints

Fans zien intussen allemaal hints naar de verbroken relatie met Hemsworth. Zo is dat gouden badpak volgens een oplettende kijker een referentie naar een hardnekkig, maar nooit bewezen gerucht dat Cyrus ontdekte dat ze werd bedrogen toen ze in zijn slaapkamerkast een gouden bikini vond, schrijft Daily Mail. Nog meer aanwijzingen: de clip is opgenomen in haar nieuwe huis in Malibu, verwijzend naar haar nummer Malibu en het Californische huis dat Hemsworth en zij verloren bij een bosbrand.

Ze drijft bovendien de spot met Adore you, schrijft Cosmopolitan, een liefdeslied waarin ze aangeeft te willen trouwen met Liam, en met Slide away, een nummer over zijn verslavingen. Ook puzzelen fans bij elkaar dat Cyrus nu voor het eerst in lange tijd weer door het leven gaat als brunette, de haarkleur die ze had toen ze haar ex ontmoette.

Volledig scherm Miley en Liam toen ze nog samen waren. © BrunoPress/StartraksPhoto

Cyrus bevestigt vooralsnog niet dat haar nieuwe lied gaat over de Australische acteur (33) van de Hunger Games-films. Maar fans denken dat het geen toeval is dat het break-uplied uitkwam op 16 mei, exact vier jaar nadat Hemsworth de scheiding van Cyrus aanvroeg. Jaded staat op het album Endless summer vacation, dat twee maanden geleden uitkwam. Op dat album staat ook de wereldhit Flowers, die eveneens barst van de referenties aan het stukgelopen huwelijk.

Miley en Liam ontmoetten elkaar in 2009. Ze waren toen kortstondig samen, maar gingen uit elkaar. Ze vonden elkaar weer, verloofden zich in 2012, gingen uit elkaar, verloofden zich opnieuw in 2016, trouwden in 2018, gingen uit elkaar in 2019 en rondden de scheiding af in 2020.

