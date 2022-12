Weer twee keer Ziggo Dome voor Suzan & Freek

Wesley Sneijder en gokcolle­ga's in de race voor Loden Leeuw

Vier oud-voetballers zijn dit jaar in de race voor de Loden Leeuw, de prijs voor de irritantste BN’er in een reclame. Het gaat om Wim Kieft, Sjaak Swart, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde in de BetCity-reclame. Andere nominaties voor irritantste BN’er gingen naar Frank Lammers (Jumbo) en Alex Klaasen (Lidl).

12 december