Weet jij met wie deze beroemdheden getrouwd waren?

Freek de Jonge gaat in 2024 op tournee om 80ste verjaardag te vieren

Freek de Jonge gaat in het najaar van 2024 weer op tournee, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Dat vertelde de nu 79-jarige cabaretier in De avondshow met Arjen Lubach. Het is voor het eerst in drie jaar dat De Jonge weer op tournee gaat.