Weet jij wat deze emoji betekenen?

Rapper Kodak Black weer op vrije voeten na arrestatie vanwege pijnstil­lers

De Amerikaanse rapper Kodak Black is zaterdag vrijgelaten uit de Broward County-gevangenis in Fort Lauderdale in Florida. Dat meldt de nieuwszender NBC 6. Volgens entertainmentwebsite TMZ werd Kodak Black vrijdag opgepakt met 31 pillen van de zware pijnstiller oxycodon op zak.

1:08