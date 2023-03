Weggepeste Aïcha Marghadi is klaar met ‘zelfmedelijden’ Egbers en Van Gelder: ‘Nu is het afgelopen!’

Voormalig NOS-presentatrice Aïcha Marghadi had aan haar relaas in de Volkskrant over de ‘giftige werkcultuur’ bij NOS Sport eigenlijk ‘niets toe te voegen’. Maar woensdagavond schoof ze toch aan bij Beau , nadat ze Tom Egbers en Jack van Gelder zich de afgelopen weken ‘zag onderdompelen in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap’.

Ze vindt het ‘niet niks’ om haar verhaal opnieuw te doen op tv, vertelt ze aan het begin van het interview met trillende stem. Marghadi is van gedachten veranderd door de tv-optredens van prominenten Tom Egbers en Jack van Gelder, over wie zij vertelde in het explosieve artikel. „Totdat ik twee gerenommeerde heren op televisie zag bij verschillende talkshows, waarin ze zich onderdompelden in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap, dat ik bij mezelf dacht: ‘nu is het afgelopen!’”

De oud-presentatrice is boos dat Egbers en Van Gelder in de media doen alsof zij geen schuld hebben aan het verziekte werkklimaat op de werkvloer bij NOS Sport. ,,Jullie ontnemen mij mijn verhaal, en die honderd andere mensen die dit overkomen is. Het is niet van jullie”, vervolgt Marghadi. ,,Jullie zijn pionnen in een heel groot, giftig klimaat dat in stand wordt gehouden. Ze zeggen: de hoofdredactie had moeten ingrijpen. Ik denk: vriend, als jij je had gedragen dan hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken.”

Op grote schaal gepest

Marghadi deed in het Volkskrant-artikel haar verhaal over haar tijd bij de omroep. Ze werd tijdens haar periode bij NOS naar eigen zeggen op grote schaal gepest op de redactievloer. Ze vertelde onder meer te zijn uitgefoeterd vanwege haar achtergrond en belachelijk te zijn gemaakt vanwege haar veronderstelde beperkte kennis. Van Gelder nodigde haar uit in bad toen ze vroeg of hij haar mentor wilde worden - hij doet dat nu af als grap. Voor Egbers werd Marghadi gewaarschuwd door de hoofdredactie: ,,Hij heeft moeite met mooie vrouwen.”

Vrijwel niemand zou destijds iets hebben gedaan om haar te beschermen. Ze kreeg na publicatie een stortvloed aan reacties. ,,Een enorme explosie van vrouwen uit het vak en daarbuiten die mij bedankten dat ik mij had uitgesproken.’’ Ze hoopt dat er definitief een cultuurverandering komt. ,,Het is voor mij te laat, mijn carrière is verwoest’’, aldus Marghadi. ,,Maar ik hoop dat mijn dochter en de nieuwe generatie, dit niet hoeft mee te maken.”

