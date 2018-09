Wegzwijmelen! De bruidsfoto's van Jaap Reesema en Kim Kötter

Jaap Reesema (33) ging eind vorig jaar op zijn knieën voor Kim Kötter. Nu, negen maanden later, heeft het sprookjeshuwelijk van de twee plaatsgevonden. ,,De aller-aller-allermooiste dag uit ons leven was vandaag. We hebben de liefde gevierd met onze lieve familie en vrienden in het prachtige Tirol. Op de mooiste locatie ooit", schrijft de de 36-jarige Kim op Instagram. Kim en Jaap leerden elkaar in 2012 kennnen. Vier maanden later besloten de twee om bij elkaar in te trekken.