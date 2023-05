Welke BN’er gaat schuil achter deze laatste mystery queen uit Make up your mind?

Welke BN’er gaat schuil achter de knalblauwe make-up en blauwe jurk van deze queen uit de RTL 4-hit Make up your mind? De zender heeft aan deze site een nieuwe foto vrijgegeven van een deelnemer aan de uitzending van aanstaande zaterdag.

Het is de Mystery Queen van de laatste uitzending, de finale. Dat was afgelopen jaar Jan Slagter, wie is het dit jaar?

In de finale strijden Vera Tulip, Ria Sangria, Flash Gorgeous en Bonnie Eclaire om de titel beste dragqueen.

Make up your mind, een idee van presentator Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs, debuteerde in 2021 met een eenmalige, veelbesproken aflevering. Daarin was onder meer te zien hoe wijlen Peter R. de Vries als dragqueen was opgemaakt.

