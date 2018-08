Wendy van Dijk breekt met gezond imago en Bridget is waaghals in de wildernis

Het gaat de goede kant op met SBS-weer­man Piet Paulusma

18:44 Het gaat weer iets beter met Piet Paulusma, die afgelopen woensdag in het ziekenhuis werd opgenomen met een acute blokkade in zijn dikke darm. De weerman heeft dat aan Hart van Nederland laten weten, waarbij hij het ook niet kan laten om het toch even over het weer te hebben.