Wendy van Dijk heeft ‘geen zin zich te verdedigen’ nadat ze zoon brommobiel cadeau doet

,,Ik heb geen zin om me te moeten verdedigen’', reageert ze tegen RTL Boulevard, die het onderwerp aansneed op de Huishoudbeurs. ,,Het gegeven dat mensen een vooroordeel hebben is zo vermoeiend. Het is oké en het is onderdeel van de business waar we in zitten, maar dat is niet altijd even makkelijk’', gaat ze verder. ,,Ik zit lang genoeg in het vak om te weten dat je het maar gewoon moet accepteren.’' Dat er ook mensen zijn die vooral een dankbare Sem zien, doet haar goed. ,,De reacties van ‘de gewone mens’, allemaal lief en positief en zo dankbaar. Voor deze mensen maak ik televisie, niet voor de media. Ik ondervind daar veel steun aan.’'