Wendy van Dijk: Het is spannend, mijn programma's kunnen minder gaan scoren

Negen zomers lang reed Wendy van Dijk (48) op en neer naar Hilversum om The Voice of Holland op te nemen. Ook in de voorbije periode maakte ze dat ritje naar het Mediapark, maar dit keer was het anders. Nu was het voor de opnames van Dance Dance Dance, het programma dat net als Van Dijk van RTL naar SBS 6 verhuisde.



,,Het grappige: Chantal Janzen deed voorheen de presentatie van Dance Dance Dance en doet nu The Voice. We hebben dus stuivertje gewisseld’’, zegt Van Dijk met een glimlach. ,,We hadden elkaar gemakkelijk tegen kunnen komen. Martijn (Krabbé) stuurde ook wel wat fotootjes en berichtjes. Heel lief.’’



Of het niet vreemd was om The Voice deze zomer niet te doen? ,,Viel eigenlijk wel mee. Ik denk wel dat het gek is als ik straks voor de televisie zit. Ja hoor, ik ga zeker naar The Voice kijken, waarom niet?’’